(Di martedì 26 marzo 2024) Si è tenuta ieri la conferenza stampa (nella foto) dellaper le elezioni” promossa da Michele Santoro e Raniero La Valle. Lasi propone di portare sulla scena politica italiana ed europea il tema della. Giulio Strambi, segretario di Rifondazione Comunista, denuncia "la grave iniziativa di Fratelli d’Italia che ha modificato in Parlamento la normativa che permetteva a Rifondazione di essere esentata dalla raccolta delle firme per presentare lain quanto aveva il simbolo della Sinistra Europea". Pertanto si è dovuto iniziare la raccolta delle firme con poco tempo a disposizione in quanto il 20 di aprile vanno inviate a Roma per la presentazione. Marinella Manfrotto di Mera25 ha spiegato come anche il ...

“Non viviamo il M5s o Sinistra italiana come antagonisti o concorrenti, ma è evidente che rappresentiamo un punto di vista molto radicale sul tema della pace. Sulla vicenda degli Houthi nel Mar ... (ilfattoquotidiano)

Caserta. Tutto pronto per l’incontro – dibattito di Cittadinanza Attiva , di cui è Referente la Prof.ssa Matilde Pontillo e che si terrà venerdì 22 Marzo 2024, a partire dalle ore 18.30 presso la ... (casertanotizie)

Tempo di lettura: 2 minuti“Conflitto Israele-Hamas. Guerra e pace in Terra Santa” il tema della conferenza che il Generale di divisione (aus.) Attilio Claudio Borreca terrà nell’ambito del ciclo di ... (anteprima24)

“Pace Terra. Dignità“: lista per le Europee - Conferenza stampa a Lucca per la lista "Pace Terra Dignità" di Santoro e La Valle. Rifondazione Comunista denuncia modifica normativa e avvia raccolta firme per le elezioni europee. Mera25 sostiene la ...lanazione

Prosegue anche alla Spezia la raccolta firme per la lista “Pace, Terra e dignità” - Oltre che nel proprio comune di residenza, informano dalla lista con una nota, sarà possibile firmare: Martedì 26.3.2024 dalle 16:30 alle 19:30 presso la Federazione del Prc in via Lunigiana 545 ...cittadellaspezia

"Palestinese io, israeliano lui, abbiamo perso entrambi le nostre figlie ma diciamo ancora: solo la Pace ci salverà” - La storia di Bassam Aramin e Rami Elhanan e delle loro figlie, uccise una da un proiettile israeliano, l’altra da un attacco suicida palestinese, è al centro ...repubblica