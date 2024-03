Oxfam | a 9 anni da inizio conflitto in Yemen non c’è pace

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (askanews) – A 9esatti dall’della guerra unoa pezzi fa i conti con i bombardamenti aerei nel nord del Paese da parte di Stati Uniti e Regno Unito e una crisi economica che sta portando alla fame milioni di persone. È l’allarme lanciato oggi da, di fronte alla nuova escalation delseguita agli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. “Quello che sta succedendo nelle ultime settimane allontana inevitabilmente la prospettiva di unaduratura o di una qualsiasi stabilità nell’intera regione, dopo che la tregua temporanea mediata dalle Nazioni Unite, aveva in una buona parte retto, nonostante fosse scaduta nel 2022. – ha detto Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie diItalia – Lo...

