Outlander 8 | le riprese dell’ultima stagione sono iniziate

(Di martedì 26 marzo 2024) Belle notizie per tutti gli appassionati della serie tv fantasy/storica, che potranno presto vedere la conclusione delle epiche avventure di Jamie e Claire. La rete televisiva Starz, che trasmette lo show, ha infatti confermato l’inizio ufficiale delledell’ottava, che sarà anche quella conclusiva. L’annuncio è stato fatto con un video diffuso sui social, in cui il cast si aggira sul set, fra gli oggetti di scena e i costumi e ricorda i 10 anni trascorsi dall’inizio di quest’avventura e la didascalia recita: “Siamo orgogliosi di annunciare la produzione della8, il nostro ultimo capitolo è ora in corso, promettiamo una conclusione indimenticabile di questa saga che viaggia nel tempo. Ringraziamo di cuore i nostri fan per il loro incontrollabile supporto e pazienza”. ...