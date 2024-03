Outfit metallico | ecco cosa indossare per essere cool

(Di martedì 26 marzo 2024) Se c’è un aspetto positivo da riconoscere senza esitazione ai dettami della moda attualmente in voga questo è in assoluto la sua contraddittorietà. Sì, perché se da una parte stiamo assistendo all’imperversare totale ed incessante di una palette colori che si rifà fedelmente alla semplicità nella sua massima espressione – attraverso tonalità neutre e discrete a caratterizzare l’insieme dei colori di tendenza per questa primavera/estate 2024, ma anche mediante le linee basilari dei capi a trasmettere la stessa – dall’altra opposta possiamo ammirare come vi sia una generale normalizzazione dell’eccesso. E non ci stiamo riferendo solo e soltanto a porzioni di corpo nudo di varia entità, delle quali generose aperture cut out, trasparenze poco sobrie e texture devote al trend plastic nude si fanno portavoce, bensì anche e soprattutto allo sdoganamento della finitura metallica portata sempre ...

