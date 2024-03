Osvaldo torna sui social col sorriso | “Tornando a essere io”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Buone notizie per Pablo Daniel, che èto a pubblicare qualcosa suidopo diversi giorni di silenzio trascorsi dall’autodenuncia delle difficoltà e del periodo di forte depressione. L’ex attaccante di Roma e Juventus ha pubblicato sulle proprie Instagram Stories un selfie che lo ritrae molto sorridente, con una didascalia che lascia ben sperare: “ndo aio”.sembra quindi sulla strada giusta per chiudere un triste e difficile capitolo della sua vita e poi aprirne un altro. Pochi giorni fa sempre su Instagramera apparso con ben altro spirito, ammettendo di soffrire di una forma di depressione che lo ha portato anche all’abuso di alcol e droga. Da subito il mondo del calcio si era mobilitato per far sentire ...