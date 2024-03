Ostia | moda illegale | scoperto “magazzino” di vestiti griffati rubati

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto tre cittadini cileni, di 42, 34 e 24 anni, perché gravemente indiziati del reato di ricettazione. Nello specifico, i poliziotti, durante il consueto servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Rodolfo Grimaldi Casta per la segnalazione di tre persone sospette. Giunti sul posto, hanno subito notato due uomini che uscivano dal civico indicato dalla sala operativa con delle buste di grosse dimensioni tra le mani; i due, alla vista degli agenti, hanno subito tentato di disfarsi dei bustoni per poi darsi alla fuga, ma sono stati raggiunti, bloccati ed identificati per due cittadini cileni di 42 e 24 anni. Successivamente i poliziotti li hanno controllati e, indosso ad uno di ...