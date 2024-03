Ospedale la Fratta | intervento odontoiatrico su neonato di 20 giorni

(Di martedì 26 marzo 2024) Arezzo, 26 marzo 2024 – L’dellasi configura sempre di più comeper interventi odontoiatrici per bambini con bisogni speciali ma anche per neonati. Risale ad un mese fa l’su undi 20necessario a rimuovere un dentino, un incisivo inferiore, che stava provocando una lesione sulla lingua del piccolo e dolori alla madre durante l’allattamento. Si tratta del primodi questo tipo effettuato all’dellasu undi pochi. L’è stato possibile grazie all’Equipe itinerante di anestesisti pediatrici e odontoiatri, che si muove sulla base delle necessità dei pazienti. Il piccolo, nato ad ...

Un gesto di Solidarietà per il reparto di oncologia dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Frattamaggiore grazie al noto pizzaiolo Errico Porzio . Questa mattina c’è stata la consegna dell’assegno ... (teleclubitalia)

Due liste per Luciano Meoni: "Non ci piacciono le interferenze degli aretini". Tutti i progetti da portare avanti - Il sindaco si ricandida per il secondo mandato ma senza i partiti di centro destra anche se dice: "Mantengo ottimi rapporti con i livelli nazionali di FI, Fdi e Lega" ...arezzonotizie

Torturato a Rivoli a scopo di estorsione, diffuso il video del cascinale degli orrori - I carabinieri hanno diffuso il video del cascinale in cui, la sera dello scorso lunedì 18 marzo 2024 e la notte successiva, un italiano di 57 anni, che vi abitava in condizioni di disagio, è stato leg ...torinotoday

Il Calcit Valdichiana ha donato un Ecografo per la Dialisi dell’Ospedale della Fratta. - La cerimonia di consegna si è svolta venerdì 22 marzo 2024. È di 4 mila euro il valore dell'ultima donazione di Calcit Valdichiana all’Ospedale di Santa Margherita della Fratta. Si tratta di un ecogra ...letruria