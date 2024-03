Ospedale la Fratta | intervento odontoiatrico su neonato di 20 giorni

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 26 marzo 2024) Grazie all’equipe itinerante di specialisti in anestesia pediatrica della Asl Toscana Sud Est, è stato effettuato con successo il primosu undi 20presso l’della. Il dente sovrannumerario che causava dolore al bambino durante l’allattamento è stato rimosso senza problemi per la sua dentizione futura. Questo, reso possibile dalla presenza di un medico specialista in anestesia pediatrica nell’Asl, rappresenta un servizio di eccellenza che si estende anche ai neonati e ai bambini sotto i tre anni di età. L’equipe itinerante, composta da anestesisti formati per il trattamento dei neonati, permette interventi anche negli ospedali periferici, riducendo la necessità di centralizzare i casi presso strutture ...