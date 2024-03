Osimhen si candida per una maglia da titolare | la decisione in vista di Napoli-Atalanta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilaspetta novità sul fronte Victordopo il suo infortunio:presa da mister Calzona per il big match contro l’. Sono settimane difficili per Victore il suo. La passata stagione appare solo un vecchio ricordo per l’attaccante nigeriano, il quale ha dimostrato in più occasioni di non essere nelle condizioni migliori. Nel match contro il Barcellona, oltre all’eliminazione dalla Champions, è arrivato anche un affaticamento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro l’Inter. A distanza di ben dieci giorni, il problema fisico sembrerebbe ormai alle spalle ed infatti l’attaccante è pronto a tornare nel suo ruolo naturale. La pausa delle Nazionali è stata utile per permettere all’ex Lille di acquisire la giusta forma fisica, in ...