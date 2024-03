Osimhen non è ancora al top | programma personalizzato per lui

Corriere dello Sport – Osimhen si prepara per l’Atalanta : non dovrebbe mancare L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul recupero di Victor Osimhen . Il … L'articolo Osimhen si ... (forzazzurri)

Victor Osimhen , attaccante del Napoli , divide gli appassionati di calcio: non tutti stravedono per il bomber nigeriano. Il calcio è un mondo di opinioni contrastanti, e Victor Osimhen , nonostante i ... (napolipiu)

Simeone alla Lazio in estate . Questa è l’indiscrezione lanciata dal Corriere dello Sport. L’attaccante argentino si sente chiuso a Napoli e anche se Osimhen dovesse andare via, la volontà di Simeone ... (ilnapolista)

Osimhen salta Napoli-Atalanta Le ultime da Castel Volturno, i maligni sostengono che... - Osimhen in dubbio per Napoli-Atalanta Non dovrebbe, però continuano i problemi fisici per il nigeriano. Si tratta degli stessi che non gli hanno permesso di giocare in Inter-Napoli e che persistono n ...msn

Il Mattino – Destino segnato per Osimhen, ADL ha preso una decisione sulla clausola - In casa Napoli si valuta il futuro di Victor Osimhen e ormai tutti sono consapevoli che difficilmente qualcuno spenderà tutti i soldi della clausola per ...iamnaples

Roma, Paredes al top della forma - Visualizzazioni: 1 La Roma ha trovato un giocatore importantissimo Leandro Paredes è partito sottotraccia ad inizio stagione ma la sua importanza è stata notata dagli esperti di calcio. Con il cambio ...calciostyle