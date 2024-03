Oroscopo Branko martedì 26 Marzo 2024 | Gemelli carico

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 26 marzo 2024) L’diper oggi,26Ariete Cari amici dell’Ariete, nelle prossime ore prestate grande attenzione a possibili intoppi e discussioni con soci o colleghi create dalla Luna in opposizione. Toro Cari Toro, oggi le stelle vi invitano a fermarvi per pianificare i prossimi mesi, soprattutto se state puntando molto sul lavoro o avete voglia di cambiamenti e nuovi progetti.Cari, inizia ora una nuova fase della vostra vita. Siete quasi pronti e carichi al 100 per cento, potreste dover fronteggiare cambiamenti radicali ma l’atteggiamento è quello giusto! Cancro Amici del Cancro, oggi vi aspetta una giornata particolarmente produttiva dal punto di vista pratico: Mercurio è in buon aspetto. Leone Amici del Leone, oggi ...