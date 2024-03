Ore d’ansia per un 17enne Scomparso da cinque giorni Si teme la fuga in Russia

(Di martedì 26 marzo 2024) COLICO (Lecco) "Cucciolo torna subito da noi, ti siamo aspettando a braccia aperte". Hanno paura i genitori di Edoardo Galli, 17 anni,nel nulla da. Il ragazzo manca da giovedì, "era uscito come per andare a scuola a Morbegno (Sondrio), ma al liceo che frequenta non è mai arrivato" dice il papà. Il mistero parte da lì, testimoni raccontano di averlo visto salire su un treno diretto a Milano. E mamma e papà scoprono che da casa manca il suo sacco a pelo. Mentre i carabinieri ricevono la denuncia della scomparsa, i genitori cominciano loro stessi a indagare. E scoprono che il ragazzo negli ultimiaveva fatto diverse ricerche su internet. Alcune sulla guerra in Ucraina. La mamma di Edoardo, russa di origine,che il figlio si sia diretto verso il confine ucraino: "Ha ...

