Ora sciacquatevi la bocca Il post della moglie di Acerbi

Francesco Acerbi è stato assolto per mancanza di prove dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus: è quanto deciso dal giudice sportivo in riferimento alla partita del campionato di Serie ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – "Ora sciacquatevi la bocca!". Così la moglie di Francesco Acerbi , Claudia Scarpari, sui suoi profili social dopo l'assoluzione del difensore dell'Inter da parte del giudice sportivo in ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – "Ora sciacquatevi la bocca!". Così la moglie di Francesco Acerbi , Claudia Scarpari, sui suoi profili social dopo l'assoluzione del difensore dell'Inter da parte del giudice sportivo in ... (webmagazine24)

Ziliani: "Non è uno scherzo. Dal calcio italiano è tutto: avanti tutta contro il razzismo" - È arrivata la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. A riguardo il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani scrive su X ...tuttonapoli

Calcio, Francesco Acerbi assolto dall’accusa di insulti razzisti - Il giudice sportivo di Serie A ha deciso di non applicare sanzioni nei confronti del difensore dell'Inter Francesco Acerbi.blogsicilia

COMMISSO, Assente al funerale di Barone: il motivo - Rocco Commisso non era presente questo pomeriggio al funerale di Joe Barone a New York. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il presidente della Fiorentina, dopo il viaggio di ieri per il ...firenzeviola