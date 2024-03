“Ora è tutto chiaro” Grande Fratello | la scoperta sul televoto della finale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Perla Vatiero ha vinto la diciassettesima edizione del. La concorrente è stata incoronata la notte tra 25 e il 26 marzo 2024, al termine di una diretta lunghissima.La concorrente è riuscita a battere la favorita portando a casa il 55% delle preferenze al, mentre Beatrice Luzzi si è fermata al 45 %. Al momentoproclamazione in studio, la concorrente è scoppiata in lacrime: “Grazie, saluto tutti, ancora non ci credo!”. “Due guerriere, donne che hanno saputo rispondere alle sfidevita”, queste le parole spese dall’opinionista Cesara Buonamici, che nel corso di questoha sempre criticato Beatrice Luzzi, anche quando era attaccata dal branco. Il conduttore Alfonso Signorini si è invece complimentato per i voti che ...