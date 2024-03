Onu | sì al cessate il fuoco a Gaza | strappo  tra Usa e Israele L’ira di Netanyahu Cosa prevede la risoluzione | La diretta 

Israele ha annulla to gli incontri previsti a Washington questa settimana Dopo che gli Stati Uniti si sono rifiutati di porre il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ... (linkiesta)

DIRETTA Israele , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese del Medio Oriente e non, oramai arrivato al giorno numero 172 di conflitto Guerra Israele ... (notizie)

dopo il voto Onu sul cessate il fuoco , non si ferma l’azione militare israeliana su Gaza con nuovi raid nei pressi di Rafah. Intanto dopo lo strappo, gli Usa tentato di ricucire con Israele : Oggi ... (fanpage)

Gaza, gli Usa: «Nessun motivo di pensare a genocidio di Israele». Blinken: «Alternative a invasione a Rafah» - di Anna Guaita «cessate il fuoco immediato». Giunti al quinto mese della guerra a Gaza, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è riuscito ieri ad approvare ...ilgazzettino

Gaza, l’Onu chiede il cessate il fuoco: l’ira di Israele - IL CAIRO- Dopo quasi 6 mesi di guerra l’Onu, per la prima volta, ha votato per un cessate il fuoco immediato a Gaza, favorito dall’astensione degli Usa in Consiglio di sicurezza. Una decisione che ha ...livesicilia

Guerra in Medio Oriente, Usa: nessun motivo per pensare a genocidio Israele a Gaza. Blinken a Gallant: ci sono alternative all’invasione di Rafah - L’Onu chiede il cessate il fuoco a Gaza, via libera Usa. Ira di Israele: Netanyahu annulla la missione a Washington ...ilsecoloxix