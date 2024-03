Omicidio Panzieri | rinvio a giudizio con tre aggravanti per il reo confesso Alessandrini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 26 marzo 2024) Pesaro, 26 marzo 2024 - Inizierà il 3 luglio del 2024, davanti alla Corte d’Assise di Pesaro, il processo a carico di Michael, il 31enne pesarese reoche il 20 febbraio scorso uccise il giovane Pierpaolo, in casa sua, con 23 fendenti. Il giudice Giacomo Gasparini, dopo le rispettive discussioni degli avvocati di difesa e parte civile, ha anche ufficializzato le tre: premeditazione, motivi futili e crudeltà.non era presente in aula. Uno dei suoi legali - Salvatore Asola - ha riferito che il 31enne, in ansia per il processo, si è sentito male durante la nottata di ieri non riuscendo quindi ad essere presente in aula questa mattina. Chi invece non si è perso nemmeno un secondo della faticosa giornata (che ha visto l’udienza aprirsi alle 10 e ...