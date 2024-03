Omicidio di Saman Abbas uccisa a Novellara e i funerali 3 anni dopo la morte | le tappe della vicenda

La storia di Saman Abbas , uccisa per essersi opposta al matrimonio forzato: così la 18enne pakistana voleva diventare un'"Italian Girl" (ilgiornale)

Novellara, "Ciao Saman, sorella forte e coraggiosa" - A tre anni dall'Omicidio il funerale e l'omaggio di tutto il paese per Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa per aver rifiutato le nozze combinate.libero

Centinaia alla fiaccolata a Novellara in memoria di Saman Abbas: "Rimarrà sempre con noi" - Centinaia di persone, compresi diversi rappresentanti delle comunità religiose della zona, sono scese per le strade di Novellara per l'ultimo saluto a Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana ucci ...youmedia.fanpage

Novellara, oggi l’ultimo - A Novellara, provincia di Reggio Emilia, è stato il giorno dell’ultimo saluto a Saman Abbas, la 18enne pachistana che sui social si definiva una “italian girl”, uccisa il 30 ...oglioponews