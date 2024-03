Omicidio di Ibrahim Mansour Un’intera famiglia a processo

(Di martedì 26 marzo 2024) Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Pavia ilper Carmela Calabrese, 56 anni, suo marito Antonio Rondinelli, 65, e il figlio Claudio Rondinelli, 40, alla sbarra per la morte diMohamed, 44enne egiziano ucciso a colpi di arma da fuoco a Cassolnovo e trovato morto il 14 gennaio 2023 nella sua auto, data alle fiamme in località Morsella di Vigevano. Un altro figlio, Massimo Rondinelli, 35 anni, per l’a gennaio era stato condannato con rito abbreviato a 19 anni. Ieri sono state accolte le costituzioni di parte civile di padre, madre, sorella e zio della vittima. Accolte tutte le prove. La prossima udienza si terrà il 16 aprile. Secondo la ricostruzione della Procura,voleva dimostrare di avere la solidità economica necessaria per chiedere l’affidamento ...

