Omicidio a Cesano Boscone | 29enne uccide lo zio a coltellate e si costituisce

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ha ucciso lo zio 41enne, con colpi di arma da taglio, al culmine di una lite per questioni che sarebbero ricollegabili a una donna. Per questo un ragazzo di 29 anni è stato fermato la notte scorsa a Corsico (Milano) dai carabinieri. I fatti si sono verificati a, comune dell'hinterland milanese, dove la vittima è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata presso l'ospedale San Carlo di Milano. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare, ed è deceduto poco dopo, per via delle lesioni riportate. Il nipote, che si è costituito spontaneamente poco dopo presso il comando stazione carabinieri di, è stato ascoltato in procura, per circa un'ora, dal pm Bianca Maria Baj Macario. Il giovane, con una vistosa ...