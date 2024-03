(Di martedì 26 marzo 2024) Nell’Aula della Camera vienecon 143 sì, 49 no e 63 astenuti ilche contiene 'urgenti' in vista delle. Il testo, che ha già ricevuto il via libera dal Senato, diventa definitivo. BudgetBel frattempo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, riunitosi questo pomeriggio nella sede del Comitato...

“Abbiamo concordato di iniziare a lavorare a una candidatura congiunta tra il Friuli Venezia Giulia , l’ Austria e la Slovenia per i giochi olimpici invernali 2034 ”. E’ questo l’annuncio, come riporta ... (sportface)

Massimiliano Fedriga , governatore del Friuli Venezia Giulia , ha annunciato in una conferenza stampa che la sua regione si candida con Austria e Slovenia per ospitare le Olimpiadi invernali ... (fanpage)

Milano-Cortina 2026, la Camera approva il decreto per le Olimpiadi invernali - L'Aula della Camera ha approvato con 143 sì il decreto per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026: il testo diventa definitivo ...sportmediaset.mediaset

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, approvato il decreto per disposizioni straordinarie - Nell’Aula della Camera viene approvato con 143 sì, 49 no e 63 astenuti il decreto che contiene 'disposizioni urgenti' in vista delle Olimpiadi invernali ...gazzettadelsud

La Camera approva il decreto per Milano-Cortina 2026 - Nell'Aula della Camera viene approvato con 143 sì, 49 no e 63 astenuti il decreto che contiene 'disposizioni urgenti' in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il testo, che ha già ...ansa