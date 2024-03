Ok del Cdm a nuove limitazioni per il Superbonus

(Di martedì 26 marzo 2024)al: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l'ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Il provvedimento, che non era all'ordine del giorno, è stato presentato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e avrebbe lo scopo di tenere sotto controllo i costi.

"Non ho da recriminare niente per questa stagione". SAALBACH (AUSTRIA) - "Oggi la neve era fin troppo morbida. Io sono ancora meglio, quando è trasformata. Oggi velocità ce n'era, perché era ... (ilgiornaleditalia)

Ddl semplificazioni, dai vaccini alla scuola: cosa prevede. In cdm anche i test psicologici per diventare magistrati - Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e ...ilgazzettino

Governo: al via Cdm, fari puntati su test psicoattitudinali toghe - Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Al via il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno, le misure di tutela per i minori in affido, la revisione della disciplina dogan ...lagazzettadelmezzogiorno

Cdm in corso, attese norme su test per i magistrati, farmacie e affidamenti dei minori - Previsto anche l’esame preliminare di un decreto legislativo sulla revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e ...ilsole24ore