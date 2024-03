Oggi nuove riprese | ecco chiusure e divieti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Nonostante il fermento e l’eccitazione, quella di ieri è stata solo la prima giornata di, che andranno avanti nel centro di Lucca ancora per molti giorni. Sono ancora tantissime le aree della città che nei prossimi giorni vedranno arrivare la carovana di Greenaway e company. Per la giornata dilesi spostano a Palazzo Giustiniani, con le conseguenti modifiche alla viabilità e. Scatta, infatti, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza San Giusto per 4 stalli di sosta fino alle 24, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Santa Giustina dal numero civico 19 al 23, incluse biciclette e ciclomotori in ambo i lati della strada. Ma non è finita qui, sempre, fino alle 24 a causa delleci sarà il divieto di sosta con rimozione ...