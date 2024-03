Oggi al cimitero l’ultimo saluto a Jordan Baby

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Questa mattina alle 11.30, nella Sala del Commiato deldi Bernareggio, i funerali. Amici e parenti si ritroveranno per commemorareTinti, in arteJeffrey, il trapper di 26 anni trovato impiccato nella sua cella la notte del 12 marzo scorso. E su quel decesso è stata aperta un’inchiesta, visto che né il padre Roberto e neppure l’avvocato Federico Edoardo Pisani credono in pieno a quanto ufficialmente accaduto nel carcere di Pavia, dove il giovane era rinchiuso da 16 mesi per una rapina aggravata dall’odio razziale. Giovane, fragile, con problemi di tossicodipendenza,aveva denunciato maltrattamenti e una violenza sessuale subìti in carcere. Dove era stato rispedito dopo un periodo trascorso in una comunità di recupero. Si attendono gli esiti dell’autopsia richiesta ...