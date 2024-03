“Odio La Sad” | il ritorno discografico della band

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 26 marzo 2024) Continua la missione in musica dei La Sad, intenti nel trasmettere attraverso i loro brani le difficoltà e i problemi di un’intera generazione. Tra chitarre distorte, testi immediati e l’ormai indistinguibile attitudine punk: è in arrivo il prossimo album. Reduci dall’esperienza sanremese i La Sad sono finalmente pronti a tornare sul panoramapronti a presentare il prossimo progetto.La Sad è il nuovo album del trio punk, che continua attraverso le proprie canzoni a farsi portavoce dei problemi di un’intera generazione, toccando anche temi “scomodi”. Il nuovo album dei La Sad, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagUn progetto giovane, iniziato solamente qualche anno fa, ma ha funzionato fin da subito. I La Sad lo scorso anno hanno calcato alcuni del palchi più importanti nel lungo calendario di appuntamenti estivi dal vivo. Un ...