Occhi puntati su San Siro per Inter-Napoli | Promo | Giro 29 | Serie A 2023 24

Il futuro di Victor Osimhen con la maglia del Napoli è fortemente in bilico: al momento, nel mirino di De Laurentiis c’è un bomber che milita in Serie A per sostituire il nigeriano. L’attuale ... (spazionapoli)

MERCATO - Milan, Camarda piace a tre club europei - Per l'attaccante del futuro gli Occhi del Milan sono puntati tutti in casa, ossia su Francesco Camarda, scatenato pure sabato con l'Italia Under 17 (doppietta al cospetto del Belgio). Il 16enne sta as ...napolimagazine

Le previsioni di Amundi sulla Cina per l’anno corrente - L'economia cinese è una di quelle più discusse tra gli analisti di tutto quando il Mondo. Come abbiamo visto sulle nostre pagine, la maggior parte degli ...proiezionidiborsa

MILAN, L'INTERESSE DI TRE BIG STRANIERE SU CAMARDA - Mercato ora per ora Per l'attaccante del futuro gli Occhi del Milan sono puntati tutti in casa, ossia su Francesco Camarda, scatenato pure sabato con l'Italia Under 17 (doppietta al cospetto del Belgi ...informazione