Obiettivo Premierato | al centro volontà popolare e stabilità dei governi” | il convegno a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) In questi mesi, la riforma della Costituzione è tornata aldel dibattito pubblico. Il cosiddetto “DDL” si propone di dare maggioreai, che devono essere frutto di una chiara. Gli aspetti giuridici e politici di questa prospettiva di riforma verranno discussioni nel corso del: aldei”. L'evento, promosso dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'Italia in collaborazione con l'Ufficio Studi, si terrà giovedì 28 marzo 2024, alle ore 11:00, nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della ...