Nuovo stadio Milan | Granelli sicuro | “Milano offre migliori opportunità”

Riguardo al futuro dello Stadio di San Siro , Alessandro Antonello , ad corporate dell’Inter, si è espresso in questo modo Anche nel corso di questa sosta per le nazionali, il tema Stadio è sempre ... (dailymilan)

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ammesso che Milan e Inter sono in contatto con Webuild per il progetto di restyling di San Siro Si continua a discutere per il progetto nuovo Stadio del ... (dailymilan)