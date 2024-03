Nuovo Ferraris | il Comune | 'Da Samp e Genoa ci aspettiamo l'ok' Oggi l'incontro decisivo?

Dopo la nota stampa diffusa in tarda mattinata dal Comune di Genova, anche il Genoa ha diramato un comunicato ufficiale riguardo all'incontro... (calciomercato)

Il destino dello stadio Luigi Ferraris di Genova continua a far parlare in città. La sorte della storica casa di Sampdoria e Genoa potrebbe... (calciomercato)

Nuovo Ferraris, Manfredi: «Abbiamo comprato la Sampdoria anche per questo» - Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, ha parlato del Nuovo Ferraris in vista del vertice con il Genoa ed il Comune: le parole Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, ha parlato del Nuovo F ...sampnews24

Nuovo Ferraris, vertice in Comune a Genova: “Ci aspettiamo il via libera” - Previsto un incontro fra Genoa, Sampdoria e amministratori cittadini: può essere dirimente sul destino dello stadio ...ilsecoloxix