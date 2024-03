Nuovo Codice della strada | Sala | “Per Milano è pericolosissimo” Salvini | “Il sindaco forse non lo ha letto”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 marzo 2024 –, Bergamo e Brescia sono i Comuni lombardi – insieme ad altre città d’Italia – che hanno espresso pubblicamente la loro contrarietà al, in approvazione oggi alla Camera dei deputati., l’Ordine del giorno contro la riforma In questi giorni, si legge in una nota, il Consiglio comunale diha approvato un Ordine del Giorno nel quale chiede di: eliminare dalla riforma delle norme in contrasto con il Piano nazionale per la sicurezzale 2030 e con il Piano globale per la sicurezzale dell'ONU-OMS; eliminare dalla riforma del...