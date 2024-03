Nuovo Appello per Assange contro l’estradizione La Corte di Londra prende tempo e chiede garanzie agli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 marzo 2024) La batta di Juliannegli, per rispondere dell’accusa di aver diffuso documenti riservati del Pentagono, non è ancora conclusa. A un mese dall’udienza presso l’Altadi Giustizia di, i giudici britannici hanno deciso di concedere altroalla difesa del giornalista che, contrariamente alla richiesta dei legali americani, non sarà estradato immediatamente. Del resto il caso è delicato e rigrande attenzione in ragione del fatto che negli, dov’è stato incriminato per spionaggio e per altri 17 capi d’accusa, rischia una pena di 175 anni di carcere. Il verdetto dell’Altadi ...