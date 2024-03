Nuovissimo Bonus 1000 euro se hai un figlio o ti prendi cura di un familiare | solo per ISEE entro 35 000 euro

(Di martedì 26 marzo 2024) C’è unda €indirizzato in favore di chi ha uno di chi si prendedi un. Se hai una carico o tidi unpuò essere davvero difficile riuscire a conciliare la tua vita privata con quella lavorativa. Per questo motivo il governo ha messo a disposizione risorse economiche per la distribuzione di voucher dell’importo massimo di €. Il voucher per la conciliazione vita-lavoro – Cityrumors.itQuestodi €è riconosciuto alle persone che Assistono figli minori di 13 anni o familiari parenti e affini che hanno particolari esigenze di mobilità geografica. Scopriamo ...

Ok del Cdm a nuove limitazioni per il SuperBonus - Nuove limitazioni al superBonus: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l'ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Il provvedimento, che non era ...quotidiano

La rete dei CAAD dell’Emilia Romagna e l’importanza di una newsletter - L’aspetto interdisciplinare che caratterizza da quasi vent’anni la rete dei CAAD dell’Emilia Romagna (Centri Provinciali per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico) e perché diventa importante ampliare ...superando

Accordo in Germania, macchinisti avranno 35 ore entro 2029 - così come un Bonus anti-inflazione di 2.850 euro. L'intesa significa che non dovrebbero esserci più ulteriori scioperi dei macchinisti tedeschi, visto che l'accordo collettivo e la successiva nuova ...ansa