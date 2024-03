Nuove regole per lo svuotamento delle piscine private ad uso pubblico

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 26 marzo 2024) La giunta regionale ha approvato una proposta di legge per modificare gli obblighi diad uso. Se diventerà legge, lepotranno essere svuotate completamente solo ogni tre anni anziché annualmente, a condizione che vengano rispettati rigorosi parametri igienici e sanitari attraverso un sistema di autocontrollo. Questa modifica, proposta per affrontare i cambiamenti climatici e promuovere un uso più sostenibile dell’acqua, potrebbe semplificare le procedure per le strutture ricettive senza compromettere la sicurezza degli utenti. Ora la proposta sarà esaminata dal Consiglio Regionale per l’approvazione finale. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.