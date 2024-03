Nuova Orchestra Scarlatti | Dialoghi musicali alla Federico II con la Scarlatti Camera Young

Appuntamento per il Concerto di Pasqua domenica 17 marzo alle 19, ingresso libero Domenica 17 marzo ore 19, con ingresso libero nella magnifica e imponente cornice del Duomo di Napoli , in Via ... (impresaitaliana)

Samuele Bersani registra il sold out in tutte le date teatrali del suo nuovo tour con Orchestra, in estate live alle Terme di Caracalla e a Cernobbio Samuele Bersani registra il sold out in tutte ... (spettacolo.eu)