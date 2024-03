Notte di raid e scontri a Gaza dopo la risoluzione Onu sul “cessate il fuoco immediato”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – Non si fermano iaerei e glinella Striscia di, nonostante una primadelle Nazioni Unite adottata ieri che chiedeva unil" nel territorio palestinese, suscitando le ire di Israele. Già dalle prime ore di oggi, alcuni testimoni hanno riferito di attacchi nei pressi di Rafah, la città più meridionale della Striscia dove sono ammassati circa 1,5 milioni di palestinesi, la maggior parte dei quali sfollati e in fuga dal resto del territorio teatro di una guerra da quasi sei mesi. epa11243564 Palestinians search for missing people under the rubble of a destroyed house following an Israeli air strike, in al-Zawaida neighborhood, southernStrip, 25 March 2024. More than ...