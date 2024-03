Notizie di oggi sull’Ucraina | Kiev colpisce altra nave nel Mar Nero

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – “La Russia sta attaccando l'Ucraina con missili ipersonici”, dice l'ambasciatrice Usa a. “Ci servono più sistemi di difesa aerea”, afferma il presidente ucraino Zelensky. L'Ucraina intanto ha messo a segno un nuovo colpo nel Mar: ha centrato con un missile Nettuno lad'assalto anfibia ‘Kostyantyn Olshanskyi’ in Crimea. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista a Politico, ha affermato che sebbene l'Ucraina non abbia mai chiesto "truppe da combattimento europee sul terreno", i leader dell'Ue devono abituarsi all'idea che questo "giorno potrebbe arrivare". E ha proseguito: "Sono perfettamente consapevole che gli europei non sono abituati all'idea della guerra". "Ma questa è una disattenzione che gli europei non possono permettersi, né per loro stessi né per i loro figli", ha ...

Previsioni titoli azionari Milano: Eni, Banca Generali, Rai Way - Notizie per gli azionisti Banca Generali. La controllante Generali ha depositato la lista dei propri candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione fissato per il giorno 18 aprile. Antonio ...fxempire

Il Messaggero in apertura: "Dani Alves, un milione per tornare libero. La Spagna: scandaloso" - Dani Alves scarcerato per 1 milione di cauzione, rivolta all'uscita del calciatore brasiliano che era finito in galera un anno fa e ora ci sono Notizie in merito a quello che… Leggi ...informazione

Attentato a Mosca e guerra Ucraina-Russia, le Notizie in diretta | Zelensky: «Putin creatura malata e cinica» - "Grazie ai soccorritori del Servizio statale di emergenza dell'Ucraina, alla polizia, ai lavoratori dei servizi pubblici e a tutti i servizi coinvolti, che stanno eliminando le conseguenze… Leggi ...informazione