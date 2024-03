test psicoattitudinali per i magistrati, valutazione della professionalità, collocamento fuori ruolo. Sono i tre aspetti principali su cui si concentreranno i decreti legislativi c... Contenuto a ... (ilfoglio)

Nordio: Test psicoattitudinali per magistrati è attuazione di legge delega del '22 - (Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2024 "Questo decreto legislativo contiene tutta una serie di normative importanti sulla organizzazione degli uffici dirigenziali, sugli incarichi apicali.Sui Test psicoa ...quotidiano

Giustizia, Nordio: il Consiglio dei ministri ha detto sì a Test psicoattitudinali per magistrati - Milano, 26 mar. (askanews) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo che introduce i Testi psicoattitudinali per l’accesso in magistratura. Lo ha detto il ministro della ...askanews

Il Cdm introduce i Test psicoattitudinali per i magistrati - Le prove saranno implementate per i bandi pubblicati a partire dal 2026, quindi non avranno effetto sui concorsi già in corso. Il colloquio verrà condotto durante la prova orale. Il Consiglio dei mini ...lettera43