Nordio dice che bisogna strappare i figli dei mafiosi dalle loro famiglie per educarli alla legalità

Una ordinaria giornata di veleni, in Parlamento, per il dibattito sulla giustizia nel quale il ministro Nordio era chiamato a tirare le fila della maggioranza, sintetizzare e scandagliare le tappe ... (secoloditalia)

Mafia e minori, Di Bella: «Per ragazzi di San Cristoforo Santapaola è ancora un mito» - Firmato il protocollo "Liberi di scegliere" ma dice il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, ci vorrebbe una legge quadro anche per combattere l'evasione scolastica ...lasicilia

Decreto sui test ai magistrati oggi in Consiglio dei ministri: ipotesi 'legge cornice' più generica - La proposta di Nordio che introduce i test psicoattitudinali per l'accesso alla professione di magistrato scatenano l'ira del presidente Associazione nazionale magistrati, Santalucia: “Si fa pensare c ...rainews

E adesso schediamo le famiglie affidatarie - Il Consiglio dei Ministri approverà un ddl in materia di tutela dei minori in affidamento, come se l’affidamento non fosse strumento di tutela dei minori, ma esperienza da cui proteggerli. Nascono un ...vita