' Non vidi Serena Mollicone in caserma quando scomparve'

(Di martedì 26 marzo 2024) Molti "non ricordo" ma su un dato non ha avuto esitazioni: "il primo giugno del 2001 nonnelladei carabinieri di Arce". E' battaglia di testimonianze nel processo di appello, in corso a Roma davanti ai giudici di assise, per la morte della 19enne uccisa 23 anni fa nel paese del Frusinate. I giudici hanno ascoltato un teste chiave: Annarita Torriero che ebbe una relazione con l'ex brigadiere Santino Tuzi poi morto suicida nel 2008. La donna ha smentito quanto sostenuto nell'udienza del 22 marzo da una sua vicina di casa, Sonia Da Fonseca, secondo cui Torriero gli riferì di avere visto la giovane nellail giorno della sua scomparsa. "E' assolutamente falso - ha spiegato - che quel giorno abbia vistonelladei ...