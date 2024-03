“Non solo Penelope e Ginevra” Veronica Peparini | pochi lo sanno ma era già mamma | chi sono i figli Olivia e Daniele

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) Le bambine die Andreas Mullernate il 18 marzo e presentandole, il papà ha detto: “Oggi con voi io rinasco”. Una dedica meravigliosa che racchiude tutta l’ansia e la preoccupazione vissuta in questi mesi dopo che i medici li avevano avvisati di un problema di una delle due gemelline. Fortunatamente tutto è andato per il meglio evenute al mondo. “Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due. Vi amo”, aveva scritto Andreas Muller. “Una uguale a papà, l’altra a ...