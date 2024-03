Non solo musica | su Spotify arrivano le video-lezioni | dove e come funzionerà

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024), podcast, audiolibri e adesso anche corsi online, è questa la nuova frontiera di, per gli abbonati del Regno Unito. A partire da oggi gli utenti britannici potranno usufruire dia cura di alcune delle più importanti piattaforme per la formazione online, aziendeBBC Maestro, Skillshare, Thinkific e PlayVirtuoso, il tutto direttamente dall’app mobile e desktop di. Si tratta di una prova, non è stato ancora stabilito se e quando anche gli abbonati di altra nazionalità potranno usufruire del servizio, inaugurato sulla scia del successo di diversi podcast a tema educativo o di self-help. Il servizio al momento si limita a quattro aree tematiche: creazionele, sviluppo creativo, formazione aziendale e benessere. ...