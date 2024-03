Non solo la foto di Decaro | quando il selfie è scomodo e imparabile

Impegno Civico per Lucca: “Serve una maggiore presenza politica, non solo alle inaugurazioni” - Dove sono finite le risorse per rifare i marciapiedi in via san Iacopo a San Marco La domanda di Impegno civico per Lucca sembra adesso avere una risposta: i 500 mila euro sono stati dirottati sui ma ...lagazzettadilucca

Il Piemonte in soccorso a boomers (e non solo): in sei mesi avvicinati 10mila cittadini al digitale [FOTO e VIDEO] - Un aiuto, finora, per 10 mila persone. La maggior parte costituita da senior, ma non solo. Circa un migliaio dei 'facilitati' sono stati giovani con una buona percentuale rappresentata da under 35. Il ...targatocn

Aziende partecipate. Margotti (PD): “Modello virtuoso, dal centrodestra solo strumentalizzazioni” - Questo è falso, non c’è stata nessuna censura complessiva ma solo dei rilievi, ai quali il Comune, come ha sempre fatto, risponderà. Si tratta di un fisiologico e normale rapporto con gli enti di ...ravennawebtv