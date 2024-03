“Non solo Kate Middleton” Tumori ai giovani | in aumento anche in Italia L’allarme degli esperti

(Di martedì 26 marzo 2024) Venerdì scorso, 22 marzo, dopo un lungo susseguirsi di voci, teorie e chiacchiere, la principessa del Gallesaveva parlato alla nazione e al mondo spiegando di avere un tumore. Di che tipo non è dato sapere, né in quale punto dell’addome la massa (rimossa) fosse localizzata. Il dramma di, che ha già iniziato le terapie, è purtroppo la quotidianità di tantissime persone. C’è infatti un dato raggelante che riguarda ie che investe su larga scala in paesi economicamente più avanzati. >>“Serale già chiuso”. Amici 23, Cristiano Malgioglio frena la lingua troppo tardi: ci sono i nomi dei super finalisti I ‘dei millenials’, così li chiamano, sono in crescita negli ultimi decenni e, aspetto ancora peggiore, non si capisce fino in fondo il motivo. Per dare un metro ...

L'Italia Under 19 non vuole abdicare dal trono di Campione d'Europa in carica e gli Azzurrini guidati da Bernardo Corradi lo hanno dimostrato... (calciomercato)

José Mourinho punge la Roma: "A me piace fare solo l'allenatore" - Quest'anno non farò una finale, ma spero che il prossimo anno sarò l'unico allenatore con tre finali negli ultimi quattro anni". Mourinho punge la Roma: "A me piace fare solo l'allenatore..." Dallo ...sport.sky

Giorgio Calabrese: "Il digiuno intermittente non è per tutti. Sta diventando una moda deleteria" - Quando fai una deprivazione costante dei nutrienti a un certo punto quello che era un calo di peso iniziale porta non solo al recupero dei chili, ma il cuore va in crisi, il polmone non funziona più ...huffingtonpost

Reggina, Ferrero rilancia e svela: “Bandecchi è il mio tutto, il marchio è solo il primo passo…” | VIDEO - Io lo amo, la prossima settimana viene ancora a Reggio e questo vuol dire che vi ama, io gli chiederò se mi porta con lui per venire lì da voi” ha detto Ferraro nella trasmissione di oggi di “Ferrero ...strettoweb