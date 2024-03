Non sarò a Villa Devoto | Todde populista | la scelta che spiazza la Sardegna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Non sarà nella consueta sede della presidenza della Regione. Alessandracambia già le carte in tavole e con un pizzico di demagogia, mentre la sua giunta non decolla, cambia indirizzo all'ufficio del presidente. "Dopo l'incontro di ieri con il presidente uscente Christian Solinas aper il formale passaggio di consegne, voglio condividere con voi il mio impegno per il futuro della nostra amata isola.rappresenta un simbolo importante della presidenza della Regione, una sede che utilizzerò in occasioni di rappresentanza, ma credo che per realizzare il mio obiettivo di essere una presidente veramente operativa, sia utile fare unadiversa. Per questo motivo ho deciso che lavorerò principalmente dalla sede di viale Trento, il ...