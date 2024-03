Non è imparziale perché il nipote non è più nel Pd | Orlando | figuraccia sul caso-Decaro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Le polemiche attorno aldel sindaco di Bari Antoniosi moltiplicano e si inseguono. L'ultima, in ordine di tempo, l'ha sollevata l'ex ministro del Lavoro e ora coordinatore ligure del Pd, Andrea. Il problema sarebbe infatti legato alla scelta del Viminale di inviare nel capoluogo pugliese, insieme a due colleghi, il prefetto in pensione Claudio Sammartino. Una carriera importante in Sicilia, dove ha rivestito incarichi di prestigio. Eppure, secondo, la figura di Sammartino non sarebbe indicata a svolgere le indagini sul comune guidato dal Pd. Il motivo? Suo, Luca Sammartino, è consigliere regionale della Lega in Sicilia. “Se non è un omonimo, il prefetto Sammartino nominato nella commissione di accesso a Bari, che ho conosciuto come un ottimo funzionario, è lo zio di ...