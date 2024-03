No | questo uomo arrestato per l’attentato in Russia non è un comandante ceceno filo-ucraino

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 26 marzo 2024) Il 24 marzo 2024 sono state pubblicate su Facebook tre immagini: la prima ritrae unferito con le mani legate dietro la schiena, come se fosse in stato di arresto, la seconda mostra un documento di identità in carattere cirillici, mentre l’ultima è una grafica – anche questa in caratteri cirillici – che mostrerebbe il curriculum dell’armato raffigurato al suo interno. Secondo l’autore del post, le foto mostrerebbero «Rustam Azhiev, uno dei terroristi catturati mentre stavano cercando di fuggire verso il confine, è un cittadino». Sempre secondo il testo riportato nel post oggetto di analisi, l’avrebbe «ricevuto la cittadinanza a ottobre 2022, dopo aver combattuto tra le fila delle unità cecene anti-russe che lavorano per Kiev» Il riferimento è alterroristico ...