No! Nessuno studio dimostra che delle ragazze siano state uccise in Africa dal vaccino DTP

(Di martedì 26 marzo 2024) Ci segnalano le condivisioni Facebook di una clip, dove il noto politico americano Robert Kennedy Jr. – apprezzato negli ambienti No vax -, sostiene che il Governo danese avrebbe scoperto come levaccinate contro tetano, difterite e pertosse (DTP) «morivano a un tasso 10 volte superiore a quellonon vaccinate». Vediamo perché si tratta di affermazioni tanto sbagliate quanto pericolose. Per chi ha fretta: Secondo Kennedy jr. ilcontro tetano, difterite e pertosse causerebbe un tasso di mortalità nelle10 volte superiore alle malattie che dovrebbe prevenire. Il politico americano si basa su unodanese del 2016. Lodanese contraddiceva una precedente revisione dell’OMS, i cui ...