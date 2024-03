Nissan “The Arc” | presentata la nuova strategia industriale del colosso nipponico

(Di martedì 26 marzo 2024)svela “The Arc”, nuovo piano aziendale incentrato su un’ampia offensiva di prodotti elettrificati, su nuovi approcci alla progettazione e sull’uso di partnership strategiche per aumentare le vendite globali e migliorare la redditività. “Il piano The Arc mostra il nostro percorso verso il futuro e la capacità didi affrontare le mutevoli condizioni di mercato”, ha dichiarato Makoto Uchida, President and Chief Executive Officer: “Il piano ci consentirà una migliore e più veloce creazione di valore e competitività, attraverso azioni decisive per garantire crescita e redditività sostenibili”. Il costruttoremira a garantire la crescita dei volumi attraverso unacommerciale differenziata per regioni geografiche, che metta al centro un portafoglio di prodotti con ...

27 years ago this month, a Minnesota search for 5 missing university students, alums ended in tragedy. - Minnesota search for 5 missing university students, alums ended in tragedy.pineandlakes

Plans revealed for £1.2bn gigafactory that would power 6,000 jobs - A £1.2bn gigafactory is being planned next to Coventry Airport which would significantly expand the UK’s electric car industry.Reports in the Sunday Times suggest that Chinese battery maker EVE Energy ...ukconstructionmedia.co.uk

Isuzu D-Max - The Isuzu D-Max is starting to show its age; after a drive in the range-topping Blade version, is it still competitivemsn