Nigel McGuinnes | “Sarei ancora in grado di lottare”

(Di martedì 26 marzo 2024)è una delle leggende del wrestling britannico. Tutti noi abbiamonegli occhi la serie di incontri in ROH contro Danielson, un qualcosa di irripetibile. Dopo una lunga assenza dal business si è ripresentato in qualità di commentatore in WWE prima ed in AEW poi. Lo scorso anno si vociferava un suo coinvolgimento in quel di Wembley ma nulla di fatto. In una recente intervista ha dichiarato di essere salito sul ring la settimana scorsa e di sentirsi “alla grande”. I still got it! “Nel periodo in cui ero in WWE vedevo tutti coloro che avevo affrontato avere tanta fama e successo. Parlo in particolare di Danielson, non la voglio chiamare gelosia, semplicemente per me era difficile accettare la condizione. Specialmente perchè la settimana scorsa sono salito sul quadrato e mi sento alla grande. La gente ...