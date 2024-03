Niente squalifica ad Acerbi per il caso degli insulti razzisti a Juan Jesus

Francesco Acerbi assolto dal Giudice Sportivo per mancanza di prove. Il difensore dell'Inter non riceve nessuna squalifica dopo le accuse di razzismo ricevute da Juan Jesus . Il brasiliano del... (leggo)

Era attesissima la sentenza del Giudice Sportivo su Acerbi ed è appena arrivata. In relazione al presunto episodio di razzismo nei confronti di Juan Jesus in Inter-Napoli, non ci sarà nessuna ... (inter-news)