Niente allarmismi su Papa Francesco | lo pneumologo | la dispnea è normale

(Di martedì 26 marzo 2024) «Una persona che ha più di 85 anni, che è un po' sovrappeso, che è stressata da mille impegni e che ha avuto una recente infezione delle vie respiratorie può rimanere senza fiato». Può sperimentare cioè «unache assolutamente ti spieghi in un paziente fragile specie se, come il Pontefice, non può permettersi unaconvalescenza». Agli occhi del medico «non è una cosa che deve preoccupare o spaventare, né tanto meno far pensare a una malattia più grave». Così il presidente della Società italiana di pneumologia (Sip) Fabiano Di Marco, interpellato dall'Adnkronos Salute, rassicura sulle condizioni di, che domenica non ha letto l'omelia della domenica delle Palme. Lo specialista, professore ordinario di Malattie dell'apparato respiratorio all'università Statale di Milano e primario di ...